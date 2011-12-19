Українські акції на ВФБ у п'ятницю істотно коректувалися - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в п`ятницю, 16 грудня, істотно коректувалися.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс WIGUKR у п`ятницю впав на 2,0%. Акції агропромислового сектору торгувалися різноспрямовано. Astarta (-3,6%, Agroton (-2,7%), Kernel (-2,2%), KSG Agro (-1,1%) упали в ціні, тоді як Milkiland (+0,8% ), Industrial Milk Company (+0,7%) зміцнилися. Торги акціями вугледобувних компаній Sadovaya Group (-0,5%) і Coal Energy (-0,2%) закрилися зниженням котирувань. Виробник акумуляторів WESTA додав 0,3%.

Аналітики повідомляють, що на Лондонській фондовій біржі у п`ятницю акції Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas просіли на істотні 8,7% і 3,9%, в той час як Regal Petroleum втратив лише 0,8%. Папери Avangard (-1,5%) також торгувалися в червоній зоні. Торги акціями гірничорудної компанії Ferrexpo закрилися зростанням котирувань на 2,6%. Папери MHP зміцнилися на 0,4%.