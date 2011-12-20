Незмінним атрибутом ринків акцій став низький рівень торгової активності - експерт

Незмінним атрибутом поведінки ринків акцій останнім часом став низький рівень торгової активності.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, "динаміка ризикових активів у понеділок, 19 грудня, пішла вже звичним шляхом: ріст у першій половині дня і зниження у другій половині американської торгової сесії. У деякій мірі новим елементом картини стала незначна розсинхронізація ризикових активів: цього разу на групу, що страждає від північнокорейських ризиків, і групу, що не страждає від них".

Як повідомив П. ІЛЬЯШЕНКО, за підсумками торгової сесії понеділка ф'ючерси на індекс S&P 500 "прокололи" підтримку на рівні 1200 пунктів, проте у вівторок вранці статус-кво знову відновлено - ф'ючерси торгуються вище цього рівня підтримки. У результаті сьогодні активних інвесторів чекає те ж, що і учора: якщо рівень 1200 пунктів для ф'ючерсів на індекс S&P 500 вибраний в якості пріоритетного - відкривати захисні позиції при підтвердженому пробитті підтримки.

На думку аналітика, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався нейтрально-негативний. З одного боку, незважаючи на збережену схильність ринків акцій до зниження, фондові індекси все ж утримують позиції. З іншого - відсутність покупців на поточних рівнях посилює ризик зниження ринку в результаті реакції на будь-який новинний заголовок.