На фондових ринках Європи і США вчора переважала низхідна динаміка - експерти

На фондових майданчиках Європи і США в понеділок, 19 грудня, переважала низхідна динаміка індексів.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, негативні настрої в понеділок були пов`язані з ймовірністю пониження суверенних рейтингів низки європейських країн, а також зі смертю лідера КНДР Кім Чен Іра, оскільки це може негативно вплинути на політичну ситуацію в країнах Далекого Сходу. Минулої п`ятниці рейтингове агентство Fitch повідомило, що рейтинги таких країн як Франція, Бельгія, Іспанія, Італія, Словенія, Кіпр та Ірландія можуть бути знижені. Найвищий рейтинг Франції був підтверджений, однак прогноз за ним переглянули до негативного. Крім цього, в понеділок стало відомо, що рейтингове агентство Moody`s знизило суверенний рейтинг Бельгії відразу на два щаблі.

Аналітики також відзначають, що телефонна конференція міністрів фінансів ЄС не принесла очікуваних результатів. Єврогрупа погодила надання МФВ 150 млрд. євро для боротьби з кризою в. Глава ЄЦБ Маріо ДРАГІ у своєму виступі заявив про те, що обсяг викупу держоблігацій проблемних країн єврозони збільшений не буде, що також відбилося в зниженні індексів.

За словами аналітиків, сьогодні публікуються індекс цін виробників та індекс ділового оптимізму в Німеччині, а також дані по ринку праці США.