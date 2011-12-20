Експерти: лідером падіння на Українській біржі в понеділок став Стахановський ВБЗ

Лідерами падіння на Українській біржі в понеділок, 19 грудня, стали акції Стахановського вагонобудівного заводу.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у понеділок продемонстрував падіння котирувань. Папери Стахановського вагонобудівного заводу на Українській біржі втратили 6,08%. Акції металургійних компаній і банків також торгувалися в мінусі. Алчевський меткомбінат опустився на 2,36%, «Азовсталь» - на 0,66%, Єнакіївський метзавод - на 0,68%, "Райффайзен Банк Аваль» - на 2,26%, «Укрсоцбанк» - на 2,26%.

За інформацією аналітиків, торги паперами "Центренерго" (-1,20%), «Укрнафти» (-2,27%) і Авдіївського КХЗ (-2,36%) на Українській біржі в понеділок закрилися падінням котирувань. «Мотор Січ» і «Стирол» просіли на 0,45% і 0,79% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 19 грудня, знизився на 0,98% - до 565,04 пункту. Загальний обсяг торгів склав 725 млн. 715 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,72% - до 1456,29 пункту. Загальний обсяг торгів склав 179 млн. 584 тис. грн., з них на терміновому ринку - 88 млн. грн.