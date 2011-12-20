ВР затвердила у першому читанні проект Держпрограми приватизації

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про Державну програму приватизації» (№ 9509).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 328 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується затвердити Державну програму приватизації на 2011-2014 роки.

Програмою передбачено забезпечення високих темпів приватизації державних об’єктів, щодо яких не встановлено заборону та обмеження на приватизацію і які є надлишковими для виконання державою своїх функцій, не користуються попитом у покупців, є збитковими та малорентабельними.

Також передбачено застосування індивідуальних засад приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, підприємств з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) і таких, що потребують спеціального підходу у зв’язку з тим, що використовують у процесі виробництва унікальні ресурси та нематеріальні активи (група Г).

Крім того, програмою передбачено сприяння залученню до приватизації земельних ділянок, на яких розташовані державні об’єкти, які підлягають приватизації; скорочення обмежень щодо приватизації державних об’єктів за умови, що зазначене негативно не вплине на виконання державою своїх функцій, а також не створить небезпеки для соціально-економічних та екологічних умов життєдіяльності суспільства; залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому розвитку підприємств після приватизації; підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів, формування позитивного іміджу приватизації в Україні та світі.

Високі темпи приватизації державних об’єктів передбачається забезпечити в результаті залучення до приватизації більш широкого кола державних об’єктів; розширення кола потенційних покупців шляхом підвищення рівня їхньої поінформованості; спрощення процедур підготовки до приватизації об’єктів з метою скорочення затрат часу; запровадження спрощених способів продажу державних об’єктів (крім контрольного пакета акцій акціонерних товариств, які належать до групи Г), що не користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема у спосіб:

продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу;

дроблення пакетів акцій (менш як 25% статутного капіталу акціонерного товариства) та продаж їх окремими лотами на фондових біржах;

продажу без оголошення ціни;

встановлення конкретних строків приватизації державних об’єктів - до двох років з моменту прийняття рішення про приватизацію.

У програмі зазначено, що для врахування особливостей об’єктів групи Г під час приватизації на індивідуальних засадах забезпечується:

проведення передприватизаційної підготовки підприємств;

продаж контрольного пакета акцій з визначенням умов післяприватизаційного використання об’єктів, а також вимог до покупців;

збереження впливу держави в результаті закріплення у державній власності контрольного пакета акцій. При цьому решта акцій підлягає продажу невеликими пакетами на фондових біржах;

залучення на конкурсних засадах радників (уповноважених осіб) до роботи з підготовки до приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, підприємств з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг).

Для забезпечення приватизації земельних ділянок, на яких розташовані державні об’єкти, які підлягають приватизації, запроваджуються різні способи їхнього продажу, зокрема, відчуження державних об’єктів і земельних ділянок, на яких вони розташовані, як єдиного об’єкта; у разі відсутності попиту потенційних покупців приватизація державного об’єкта здійснюється окремо, а земельна ділянка передається на умовах оренди відповідно до закону; включення земельних ділянок до статутного капіталу господарських товариств і подальша приватизація із застосуванням способу продажу пакетів акцій (часток, паїв).

Скорочення обмежень для приватизації державних об’єктів здійснюється із застосуванням таких способів:

скорочення переліку критеріїв віднесення державних об’єктів до таких, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації, з урахуванням реальності ризиків для національної безпеки, якості виконання державою своїх функцій з управління такими об’єктами та можливості виробництва соціально важливих товарів (робіт, послуг) на підприємствах недержавної форми власності;

обмеження підстав для закріплення пакетів акцій у державній власності.

Закріпленню у державній власності може підлягати виключно контрольний пакет акцій; перегляду переліку підприємств, пакети акцій яких розміром менш як 50% статутного капіталу акціонерного товариства були закріплені (тимчасово залишені) у державній власності, з метою передачі їх для приватизації; вилучення пакетів акцій акціонерних товариств і державного майна товариств, господарська діяльність яких належить до непрофільних і неосновних видів діяльності, із складу державних холдингових компаній, національних і державних акціонерних товариств для подальшої приватизації, якщо зазначене негативно не вплине на ефективність їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і створення позитивного іміджу приватизації в Україні та світі передбачається забезпечити:

запровадження продажу контрольних пакетів акцій акціонерних товариств, які належать до об’єктів групи Г, на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що забезпечить змагальність і рівний доступ інвесторів до приватизації;

прозорість і публічність прийняття рішень, визначення способу та умов приватизації, а також усіх процедур з підготовки та продажу об’єктів, що сприятиме запобіганню корупції;

відчуження нерухомого державного майна і структурних підрозділів, що відокремлюються від державних об’єктів у процесі реструктуризації, виключно за процедурами приватизації;

підтримку заінтересованості трудових колективів і керівництва підприємств державного сектору у приватизації своїх підприємств шляхом встановлення пріоритетів і пільг під час продажу акцій;

передачу 5% акцій об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об’єктів з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) для продажу дрібними пакетами на фондовому ринку, що створить умови для участі в приватизації широких верств населення і сприятиме розвитку фондового ринку;

провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань приватизації, проведення громадських слухань, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення відповідних відомостей у засобах масової інформації.

У законопроекті зазначається, що виконання програми дасть змогу:

завершити широкомасштабний процес трансформації відносин власності та оптимізувати державний сектор;

створити умови для приватизації об’єктів, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним; сприяти забезпеченню економічного зростання;

зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту. У державному секторі буде сформовано виробничий комплекс, який спроможний забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій;

залучити великі обсяги приватного капіталу, в тому числі іноземного, створити потужні вертикально інтегровані структури, конкурентоспроможні на світовому ринку, провести модернізацію виробництва, впровадити новітні технології, створити нові види продукції, впровадити сучасний менеджмент;

створити базу для розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва та адаптації його до ринкових умов;

зменшити навантаження на державу з управління державним сектором, що забезпечить підвищення ефективності управління. Прогнозний обсяг надходжень протягом дії програми до державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 50-70 млрд. гривень.