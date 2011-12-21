У вівторок на глобальних ринках акцій спостерігався сплеск активності - експерт

У вівторок період ненаправленого і малооб`ємного руху глобальних ринків акцій змінився сплеском активності.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, у вівторок фондові індекси США в середньому додали близько 3%, підтвердивши хоча б на час стійкість рівнів підтримки.

Як вважає аналітик, «побоювання панічних розпродажів можна відкласти, але й святкувати перемогу покупцям все ж передчасно. На даний момент досить важко судити про те, що перетворило учасників ринку в оптимістів». Інформаційний фон можна назвати особливим, навпаки, в спробі виправдати дії гравців «планами ЄЦБ про розширення програм роботи з облігаціями» можна вловити вичерпала фантазію тих, хто шукає виправдання ринковим рухам.

На думку П.ІЛЛЯШЕНКА, «ми продовжуємо бути свідками домінування технічних факторів». Малооб`ємні «танці» ринку поблизу важливих рівнів рано чи пізно повинні були закінчитися проривом в одну або іншу сторону, що, власне, і сталося. Іншими словами, «затишшя перед бурею» можна вважати пророкуванням, що збулося

Таким чином, підсумував аналітик, «проголошувати новий початок новорічного/різдвяного ралі було б необачно. На це вказує і динаміка українського ринку акцій, який, здається, сама перестав вірити в своє існування». В результаті, з точки зору активних інвесторів, вносити зміни в стратегію, виходячи з результатів вчорашньої торговельної сесії, не варто. Різкого надолуження упущеного очікувати не варто: низькі обсяги і обмежений потенціал зростання американських індексів будуть перешкодами на шляху зростання апетиту до українського ризику.