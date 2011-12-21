Держпакети обленерго найбільш цікаві компаніям, що вже володіють їхніми акціями - експерт

Найбільшу зацікавленість у придбанні держпакетів акцій "Вінниця-", "Чернівці-" і "Закарпаттяобленерго", приватизаційні конкурси за якими оголошені Фондом державного майна України (ФДМУ), мабуть, проявлять компанії, які вже володіють пакетами акцій даних підприємств.

Таке думку в коментарі УНІАН висловив директор КУА "УНІВЕР Менеджмент" Михайло ГРИЦКО.

Зокрема, за його словами, 20,3% акцій "Вінницяобленерго" вже належить структурам бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА, а 10,53% акцій "Закарпаттяобленерго" та 21, 98% "Чернівціобленерго" належать компанії VS Energy International NV

Крім зазначених бізнес-груп, на думку М.ГРИЦКА, зацікавленість у придбанні вищевказаних пакетів можуть виявити компанії, які вже володіють аналогічними активами в Україні, наприклад ДТЕК.

На думку М.ГРИЦКА, стартову ціну зазначених активів ФДМУ встановив справедливо, швидше за все, відштовхуючись від біржових котирувань. Однак, за його словами, "з точки зору виробничого потенціалу даних підприємств, грошових потоків, які компанії могли б генерувати на своїх рахунках у випадку лібералізації ринку електроенергетики в Україні, а також порівняльної оцінки з закордонними аналогами, стартову ціну важко назвати переконливою".

"Інша справа, що добре організований аукціон, з великою кількістю учасників і здоровою конкуренцією, дозволив би збільшити вартість лотів в кілька разів від стартової ціни. Хорошим прикладом тут може стати аукціон з продажу «Криворіжсталі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 14 грудня оголосив приватизаційні конкурси з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго" і 45% держпакета акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго". Початкова вартість виставлених на продаж пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго" складає 167 млн. 650 тис. грн. ПАТ "ЕК "Чернівціобенерго" - 65 млн. грн.

30 листопада ФДМУ виставив на продаж 50% державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакету акцій складає 135 млн. грн.