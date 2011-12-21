Українські акції на ВФБ у вівторок продемонстрували зростання котирувань - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі у вівторок, 20 грудня, продемонстрували зростання котирувань.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс WIGUKR у вівторок додав 1,3%. Практично всі акції агропромислового сектора зросли в ціні. Вуглевидобувні компанії Sadovaya Group і Coal Energy знизилися на 1,6% і 1,9% відповідно. Акції виробника акумуляторів WESTA зміцнилися на 0,3%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у вівторок Cadogan Petroleum (-6,3%) і JKX Oil & Gas (-3,0%) продемонстрували значне зниження. Водночас, Regal Petroleum піднявся на 1,7%. Котирування гірничорудної компанії Ferrexpo зросли всього на 0,5%.