Експерти припускають, що торговці вивели частину ресурсів з українського ринку акцій

Ймовірно, торговці вивели частину ресурсів з українського ринку акцій і спрямквали її на покупку нових інструментів з фіксованою прибутковістю.

Таке припущення висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, минулого тижня відбувся ще один обвал українського фондового ринку: індекс Української біржі втратив 6,6%, закрившись у п`ятницю, 16 грудня, на позначці 1481,8 пункту. Обсяги торгів у п`ятницю впали до нового локального мінімуму - 13 млн. грн.

За словами аналітиків, минулого тижня до загального негативного фону на зовнішніх ринках додалося розчарування від негативного результату українсько-російських переговорів щодо газового питання, значне погіршення результатів української промисловості в листопаді, а також погіршення рейтингу України, що публікується агентством Moody`s, зі «стабільного» на «негативний».