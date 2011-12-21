Кабмін продовжив термін продажу енергокомпаній на 2012 рік

Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою продовжив терміни продажу енергетичних компаній до кінця 2012 року.

Відповідне рішення схвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє прес-служба Кабміну.

Постановою продовжено термін продажу на конкурентних принципах державних пакетів акцій енергокомпаній до 31 грудня 2012 року.

В даний час Фонд державного майна України проводить підготовку до продажу і продаж пакетів акцій 11 енергогенеруючих і енергозабезпечуючих компаній. Зокрема, на продаж планується виставити 25% держпакет акцій ВАТ «Дніпроенерго» (номінальна вартість пакета - 37 млн. 296 тис. 450 грн.), 50% АК «Вінницяобленерго» (15 млн. 486 тис. 830 грн.), 50% ВАТ «Дніпрообленерго» (29 млн. 958 тис. 090 грн.), 40,06% «Донецькобленерго» (32 млн. 808 тис. 593,75 грн.), 50% ВАТ «Закарпатьеобленерго» (15 млн. 575 тис. 405,25 грн.), 25%), 45% «Крименерго» (19 млн. 458 тис. 862,25 грн.), 25,99% ВАТ «Тернопільенерго» (3 млн. 970 тис. 579,75 грн.), 21% ВАТ «Черкасиобленерго» (7 млн. 790 тис. 663,75 грн.), 45% ВАТ «Чернівціобленерго» (6 млн. 387 тис. 826,5. грн.), 45,01% ПАТ «Хмельницькобленерго» (15,140 млн. грн), а також 145% ПАТ «Миколаївобленерго» (17,847 млн. грн).