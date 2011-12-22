НКРЕ погодила ДТЕК купівлю акцій «Дніпроенерго» та «Донецькобленерго»

Національна комісії регулювання енергетики (НКРЕ) погодила DTEK Holdings Ltd придбання державних пакетів акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) і ПАТ "Донецькобленерго" (Донецьк).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на сьогоднішньому засіданні.

За даними НКРЕ, придбання приватним енергохолдингом 25%-ого пакету акцій "Дніпроенерго" і 40,06% "Донецькобленерго" не суперечить антимонопольному законодавству, оскільки частка "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго" та споріднених компаній, які входять в ДТЕК, у загальнодержавній структурі виробництва і постачання електроенергії не перевищує 33%.

Зокрема, за даними комісії, за підсумками 2010 року частка ДТЕК з урахуванням "Дніпроенерго" на ринку генерації електроенергії склала 24,18%, а на ринку постачання електроенергії з урахуванням "Донецькобленерго" склала близько 24%.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада оголосив конкурси з продажу 25%-ого державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061%-ого держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Початкові ціни вказаних держпакетів акцій: "Дніпроенерго" - 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецькобленерго" - 449 млн. 500 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Дніпроенерго" - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

До складу "Дніпроенерго" входить Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності усіх ТЕС України).

DTEK Holdings Ltd є керівною компанією енергохолдингу ДТЕК ("Донбаська паливно-енергетична компанія").

ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.