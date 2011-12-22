ПУМБ збільшив статутний капітал за рахунок приєднання "Донгорбанку"

ПАТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ, Київ) збільшив статутний капітал на 771,65 млн. грн. за рахунок приєднання ПАТ "Донгорбанк" (Донецьк) - до 3,295 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні прес-служби ПУМБ, переданому УНІАН.

"Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України зареєструвала випуск простих іменних акцій ПУМБ. Таким чином, завершена процедура збільшення статутного капіталу банку у зв'язку з реорганізацією ПАТ "Донгорбанк" шляхом приєднання до ПАТ "ПУМБ". На сьогодні загальна кількість зареєстрованих простих іменних акцій ПУМБ складає 14 323 880 штук, загальною номінальною вартістю 3,295 млрд. дол.", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ПУМБ і "Донгорбанку" у листопаді 2010 р. на спільних зборах прийняли рішення про об'єднання двох банків в один шляхом приєднання "Донгорбанку" до ПУМБу. Національний банк України 22 грудня 2010 р. надав відповідний дозвіл.

15 липня 2011 року акціонери прийняли рішення про збільшення статутного капіталу і емісії акцій ПАТ "ПУМБ" в об'ємі зареєстрованого статутного капіталу ПАТ "Донгорбанк".

16 липня 2011 року завершився процес операційного злиття ПУМБ і "Донгорбанку", який почався восени минулого року. Банки об'єднали баланси і мережу відділень, і з 18 липня банк почав роботу під об'єднаним брендом "Перший український міжнародний банк".

Довідка УНІАН. ПАТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ, Київ) засноване у 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку за звітний період збільшилися на 4% і на 1 жовтня 2011 року склали 29,279 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 4%, до 18,666 млрд. грн., зобов'язання - на 6%, до 26,222 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу на 1 жовтня склав 2,523 млрд. грн., власний капітал - 3,056 млрд. грн..

ПУМБ у січні-вересні 2011 року отримав чистий прибуток 160,754 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ "СКМ Фінанс" - 89,87% акцій.

Компанія СКМ володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

100% акцій ЗАТ "СКМ" належать Ринату АХМЕТОВУ.