Проблема низької активності вразила і глобальні ринки акцій - експерт

Проблема низької торгової активності вразила не тільки український, але й глобальні ринки акцій.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

У свою чергу, додав він, «це означає, що динаміка ринків акцій продовжує мати технічний характер, а поведінка інвесторів - бути психологічно нестійкою: будь-які новинні заголовки незалежно від їх важливості можуть легко вплинути на ринок».

На думку П.ІЛЛЯШЕНКА, прикладом таких новин служить аукціон ЄЦБ з надання ліквідності. Очевидно, що в поточних умовах чим більше фактичний обсяг виданих коштів, тим краще. Однак, виправдовуючи необхідність корекції після зростання напередодні, учасники ринку почали обговорювати стару і неправильну приказку: чим більше банк взяв у кредит, тим більше у нього проблем.

Як повідомив аналітик, фондові ринки в середу, 21 грудня, коректувалися після сильного зростання у вівторок. При цьому навряд чи може здивувати динаміка українського ринку акцій, якому в черговий раз не вдалося відіграти позитив із зовнішніх майданчиків. Мало того, український ринок у черговий раз закрився практично в гіршій точці американської торгової сесії, пропустивши вечірнє зростання.

Що ж стосується мериканських фондових індексів, зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, то «внутрішньоденна корекція мала ряд цікавих характеристик. По-перше, розсинхронізація динаміки ризикових активів. По-друге, зниження ринку акцій проходило на фоні падаючого індексу волатильності VIX. Обидва ці факти говорять про те, що проблема ринків - це дефіцит ліквідності».