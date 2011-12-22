Український фондовий ринок у середу показав незначне зниження - експерти

Український фондовий ринок у середу, 21 грудня, продемонстрував незначне зниження котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі впав на 0,1%, при цьому загальний обсяг торгів склав 2,7 млн. доларів. Лідерами зростання стали акції «Стиролу» (+2,7%). За підсумками двох торговий сесій ці папери додали 4,8%.

За інформацією аналітиків, Авдіївський КХЗ (-1,7%) і Алчевський МК (-0,3%) на Українській біржі в середу коректувалися, в той час як Єнакіївський МЗ і «Азовсталь» зросли на 0,6% і 0,2 % відповідно. Банки продемонстрували змішану динаміку: «Укрсоцбанк» (+1,1%), «Райффайзен Банк Аваль» (-0,5%).

Аналітики повідомляють, що акції машинобудівного сектора на Українській біржі в середу зросли в ціні: «Мотор Січ» (+0,6%), Стахановський ВБЗ (+0,9%). «Укрнафта» (-1,0%) втратила 5,8% за три торгові сесії. «Центренерго» (-0,8%) і «Укртелеком» (-1,0%) в середу торгувалися в мінусі.