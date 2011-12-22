Держпакетом акцій "Чернівціобленерго" зацікавилася одна компанія

Фонд державного майна України (ФДМУ) уклав договір про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "АК "Чернівціобленерго" з однією компаниєю-інтересантом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, конкурс із продажу держпакета акцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня ц.р. оголосив приватизаційні конкурси з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "АК "Чернівціобленерго" і 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Конкурсні умови по обох обленерго ідентичні. Зокрема, вони передбачають, що в конкурсі з продажу пакетів акцій обленерго «мають право брати участь особи, що здійснюють діяльність із передачі та постачання електроенергії обсягом не менше 30% обсягів цього ПАТ або протягом трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

Довідка УНІАН. «Чернівціобленерго» в 2010 році скоротило чистий прибуток у 4,1 раза, порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн.

Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.