У центрі уваги інвесторів у середу був Європейський центробанк - експерти

У центрі уваги інвесторів у середу, 21 грудня, був Європейський центральний банк, який вчора оголосив обсяг програми трирічного кредитування банків єврозони.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, цифра у майже 500 млрд. євро значно перевищила очікування, що дало сильний імпульс для зростання індексів. Проте позитивні настрої моментально змінилися фіксацією прибутку, а потім і зовсім розпродажами. Інвестори порахували, що в першому кварталі 2012 року банкам єврозони знадобиться більше 200 млрд. євро для погашення існуючих боргів, що автоматично виключило ймовірність покупки банками суверенних бондів, для підтримки боргових ринків, а також, відповідно, меншу кількість кредитів для економік країн союзу.

Як відзначають аналітики, ситуацію в середу не виправила і макростатистика зі США, де були опубліковані дані про продажі будинків на вторинному ринку. Незважаючи на зростання цього показника місяць до місяця, більшу увагу привернули переглянуті дані за останні два роки, що призвело до зниження цього показника в середньому на 15%.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються остаточні дані по ВВП Великобританії. У США виходять попередні дані по ВВП, статистика по ринку праці та споживчій довірі.