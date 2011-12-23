Лідерами зростання на Українській біржі в четвер були акції "Азовсталі" - експерти

Лідерами зростання на Українській біржі в четвер, 22 грудня, були акції "Азовсталі".

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери «Азовсталі» на Українській біржі піднялися на 6,6% за підсумками торгової сесії четверга. Інші акції гірничо-металургійного сектора практично не змінилися в ціні. Алчевський меткомбінат втратив 0,6%, Єнакіївський метзавод - 0,01%, Авдіївський КХЗ додав 0,2%. Банки торгувалися в плюсі. «Райффайзен Банк Аваль» зріс на 1,0%, «Укрсоцбанк» - 0,8%.

Як відзначають аналітики, Стахановський вагонобудівний завод і «Мотор Січ» на Українській біржі в четвер втратили 0,4% і 0,3% відповідно. Папери «Укртелекому» (-0,9%) впали на 6,7% за підсумками чотирьох торгових сесій. «Стирол» (-0,4%) і «Укртелеком» (-0,4%) в четвер також коректувалися.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 22 грудня, знизився на 0,20% - до 559,78 пункту. Загальний обсяг торгів склав 244 млн. 77 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,62% - до 1466,62 пункту. Загальний обсяг торгів склав 155 млн. 874 тис. грн., з них на терміновому ринку - 76 млн. 212 тис. грн.