Експерти: торги на біржах Європи і США у четвер проходили на позитивній території

Торги на фондових майданчиках Європи і США в четвер, 22 грудня, проходили переважно на позитивній території.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, підтримку ринку в четвер надали сильні дані по ВВП Великобританії, згідно з якими в третьому кварталі ВВП країни зріс на 0,6%, тоді як очікувалося, що зростання складе всього 0,5%.

Як вважають аналітики, статистика, що вийшла в США, мала змішаний характер. Дані по ВВП країни і особистого споживання виявилися гіршими за прогнози ринку. Але, в той же час, підтримку фондовим індикаторам надало зростання індексу споживчої довіри і дані по кількості первинних звернень за допомогою з безробіття, які знижуються третій тиждень поспіль. Це вказує на деяке поліпшення на американському ринку праці.

Серед негативних чинників аналітики відзначають попередження рейтингового агентства Fitch про можливості зниження кредитного рейтингу США. Крім цього, стурбованість інвесторів щодо невирішених проблем єврозони продовжує чинити тиск на світових фондових біржах.

Серед сьогоднішньої статистики аналітики виділяють публікацію даних по замовленнях на товари тривалого користування, особистих видатках та доходах, а також з продажу нового житла в США.