Глобальним ринкам акцій вдалося подолати схильність до зниження - експерт

Глобальним ринкам акцій вдалося подолати короткострокову схильність до зниження, виправдану умовами низької ліквідності.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «глобальні ринки акцій у четвер, 22 грудня, повернулися до тренда стриманого зростання». Зовнішній фон становили переважно економічні дані, які загалом виявилися кращими за очікування.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, з одного боку, ф`ючерси на індекс S & P 500 відіграли втрати середини місяця, а з іншого - увійшли в сильний діапазон опору. Оскільки наступний тиждень буде характеризуватися ще меншими параметрами ліквідності через Різдвяні та Новорічні свята, ймовірність прискорення росту вартості ризикових активів невисока.

У свою чергу, вважає аналітик, «це означає, що українському ринку акцій навряд чи вдасться повністю відіграти свіжу розбіжність у динаміці зі світовими майданчиками. Водночас, ми можемо розраховувати на збереження позитивної тенденції за підсумками тижня».