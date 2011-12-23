Папери українських агрокомпаній на ВФБ показали позитивну динаміку - експерти

Цінні папери українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі в четвер, 22 грудня, продемонстрували позитивну динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс українських акцій WIGUKR у четвер піднявся всього на 0,3%. Agroton додав 2,1%, KSG Agro - 1,0%, Astarta - 0,4%, Kernel - 0,2%, Industrial Milk Company - 1,2%. Торги акціями виробника акумуляторів WESTA закрилися падінням котирувань на 1,0%. Вуглевидобувні компанії Coal Energy і Sadovaya Group втратили 1,2% і 0,5% відповідно.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в четвер Cadogan Petroleum (-3,4%) і Regal Petroleum (-3,7%) торгувалися в червоній зоні, в той час як JKX Oil & Gas зріс на 0,6%. MHP і Avangard втратили 2,1% і 2,3% відповідно. Вартість акцій Ferrexpo (-0,1%) практично не змінилася.