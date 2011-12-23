У Держбюджеті-2012 передбачено надходження від приватизації в розмірі 10 млрд. грн.
18:14, 23 грудня 2011Фондовий ринок
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У Законі про Державний бюджет на 2012 р. передбачено надходження від приватизації в розмірі 10 млрд. грн., повідомляє прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ).
У бюджеті також передбачено надходження наступного року частини прибутку з державних унітарних підприємств, а також дивідендів у загальному розмірі 2 млрд. 579 млн. грн. Надходження від орендної плати в 2012 році заплановано на рівні 660 млн. грн.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 грудня прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».
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