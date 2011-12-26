Експерт: останній тиждень року на ринках акцій почався на мажорній ноті

Останній тиждень поточного року на ринках акцій почався на мажорній ноті.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, після росту у четвер і п'ятницю (22 і 23 грудня) фондовим індексам США вдалося закріпитися усередині діапазону сильного опору, і вранці у понеділок, 26 грудня, більшість азійських майданчиків також продемонстрували ріст. У той же час, новинний фон є стриманим і, враховуючи перед- і постсвяткову низьку ліквідність, не варто розраховувати на прискорення росту вартості ризикових активів.

Як вважає П. ІЛЬЯШЕНКО, для українських гравців особливої уваги заслуговує той факт, що, на відміну від індексу UX, глобальні ринки акцій вже відіграли зниження середини місяця. Це означає, що мінімальний сплеск торгової активності дозволить українському індексу досягти позначки 1600 пунктів.

У свою чергу, додав аналітик, "це означає, що песимістам слід остерігатися, а оптимістам, навпаки, сподіватися на ріст об'єму торгів. Прагматикам же, очевидно, вже можна йти на канікули".