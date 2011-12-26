Індекс Української біржі за підсумками минулого тижня впав на 1,4% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня впав на 1,4%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, український фондовий ринок у п`ятницю, 23 грудня, продемонстрував незначне зниження котирувань. Лідерами зростання на Українській біржі стали акції «Укртелекому» (+2,6%). «Укрсоцбанк» (+0,5%) і «Райффайзен Банк Аваль» (+1,7%) також продемонстрували позитивну динаміку.

За інформацією аналітиків, лідерами падіння на Українській біржі в п`ятницю були акції "Азовсталі" (-3,1%) після зростання в 6,6% за підсумками попередньої торгової сесії. Папери інших компаній гірничо-металургійного сектора також торгувалися в червоній зоні. Єнакіївський метзавод втратив 2,7%, Алчевський меткомбінат - 0,4%, Авдіївський КХЗ - 0,5%.

За словами аналітиків, котирування «Стиролу» на Українській біржі в п`ятницю опустилися на 2,7%. Акції машинобудівного сектора продемонстрували менш істотне зниження. Стахановський ВБЗ впав на 0,4%, «Мотор Січ» - на 0,9%. Папери «Центренерго» опустилися в ціні на 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 23 грудня, знизився на 0,42% - до 557,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд. 70 млн. 957 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,38% - до 1461,02 пункту. Загальний обсяг торгів склав 136 млн. 990 тис. грн., з них на терміновому ринку - 50 млн. 504 тис. грн.