Експерти: західні біржі в п'ятницю зросли на фоні сильних статданих зі США

Торги на західних фондових майданчиках в п`ятницю, 23 грудня, завершилися в зеленій зоні на фоні сильних статистичних даних зі США.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, в листопаді обсяг замовлень на товари тривалого користування в США зріс на 3,8%, тоді як очікувалося зростання на 2%. Крім того, підтримку ринку надали дані з продажів нових будинків у США, які зросли на 1,6% до 315 тис. будинків. Водночас, дані щодо особистих доходів і видатків у листопаді вийшли гіршими за прогнози ринку, що трохи стримало зростання індексів.

Як відзначають аналітики, українські фондові індекси завершили торги п`ятниці зі зниженням. Активність торгів була на низькому рівні. Напередодні католицького Різдва і тривалих вихідних на закордонних фондових майданчиках інвестори фіксували прибуток. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження були акції «Азовсталі» (-3,08%), Єнакіївського металургійного заводу (-2,7%) і «Стиролу» (-2,68%). Водночас, лідерами зростання стали папери «Укртелекому» (+2,6%) і «Райффайзен Банку Аваль» (+1,7%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 23 грудня, знизився на 0,42% - до 557,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд. 70 млн. 957 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,38% - до 1461,02 пункту. Загальний обсяг торгів склав 136 млн. 990 тис. грн., з них на терміновому ринку - 50 млн. 504 тис. грн.