Уряд продовжив активний продаж валютних ОВДП - експерти

Уряд України минулого тижня продовжив активний продаж нового інструменту - облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті.

Про це повідомляють аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, Міністерство фінансів України проводило аукціони з первинного розміщення ОВДП у вівторок, середу і четвер. У перші два дні попит мали виключно ОВДП, номіновані в іноземній валюті. Незважаючи на захищеність нового інструменту від девальвації, попитом користувалися лише «короткі» папери з терміном погашення не пізніше грудня 2012 року.

За інформацією аналітиків, найбільший попит на ОВДП був у вівторок, коли держава залучила до скарбниці 82,5 млн. доларів США. У середу і четвер попит на номіновані в іноземній валюті ОВДП помітно знизився, а середньозважена ставка прибутковості облігацій дещо збільшилася.

Аналітики повідомляють, що в четвер уряд також залучив 1,2 млрд. грн., розмістивши два випуски звичайних гривневих ОВДП з терміном погашення в червні 2012 року зі ставкою прибутковості 9,75%. Швидше за все, покупцями звичайних ОВДП стали банки з державною формою власності.

За прогнозами аналітиків, обсяги розміщень державних боргових цінних паперів цього тижня будуть меншими, ніж попереднього. Попитом користуватимуться ОВДП, номіновані в іноземній валюті.