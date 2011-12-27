Вітчизняний ринок акцій не зміг розділити позитив світових бірж - експерти

Слабка ліквідність ринку, а також ряд негативних політичних новин з України не дозволили учасникам вітчизняного ринку акцій розділити позитив, присутній на світових фінансових ринках у четвер-п`ятницю.

Таку точку зору висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, український ринок акцій минулого тижня рухався в бічному тренді. Індекс Української біржі втратив за тиждень 1,4%, закрившись у п`ятницю на позначці 1461,0 пункту. Зокрема, на ринок вплинули новини про практично безрезультатне завершення саміту Україна - ЄС, а також рішення Апеляційного суду Києва залишити в силі судове рішення про семирічне тюремне ув`язненні лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляють аналітики, обсяги торгів на Українській біржі минулого тижня були надзвичайно низькими, в п`ятницю обсяг торгів упав до 6,9 млн. грн., оновивши тим самим локальний мінімум. На їхню думку, в останній торговий тиждень 2011 активність на українському фондовому ринку буде слабкою, бічний тренд продовжиться.