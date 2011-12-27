Український фондовий ринок у понеділок показав незначний ріст - експерти

Український фондовий ринок у понеділок, 26 грудня, продемонстрував незначний ріст котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі у понеділок піднявся на 0,3%, при цьому загальний об'єм торгів акціями склав 1,6 млн. доларів. Лідерами падіння стали акції Стаханівського вагонобудівного заводу (- 3,0%). Папери гірничо-металургійного сектора продемонстрували різноспрямовану динаміку. Єнакіївський метзавод додав 1,4%, Алчевський меткомбінат виріс на 0,7%, Авдєєвський КХЗ втратив 0,2%, "Азовсталь" опустилася на 0,1%.

За інформацією аналітиків, котирування "Стиролу" на Українській біржі в понеділок виросли на 1,4%. "Укрсоцбанк" (+1,3%) виріс на 5,6% за підсумками п'яти торгових сесій, тоді як "Райффайзен банк Аваль" (+0,7%) додав 3,4% за три торгові сесії. Котирування "Центренерго" у понеділок піднялися на незначні 0,7%.Акції "Мотор Січі" (- 0,1%) і "Укртелекому" (- 0,1%) учора практично не змінилися в ціні.

Аналітики повідомляють, що Варшавська і Лондонська фондові біржі у понеділок були закриті у зв'язку з різдвяними святами.