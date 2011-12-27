ДІУ повністю погасила облігації на 1 млрд. грн.

Державна іпотечна установа (ДІУ) в повному об'ємі погасила облігації під державну гарантію на 1 млрд. грн., розміщені у 2007 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі установи.

Згідно з повідомленням, 23 грудня були погашені облігації серій "А", "B", "C" "D", "E", "F", "G", "H", "I "," J " з одночасною виплатою купона по двадцятому купонному періоду за ними, а також перерахуванням коштів до державного бюджету України як сплати за держгарантію. Єдина номінальна прибутковість склала 9,5% річних.

Також у серпні 2011 року ДІУ повністю погасила звичайні іпотечні облігації серій "А" і "G", розміщені у 2008 році, на суму 50 млн. грн.

Залучені від розміщення кошти скеровано ДІУ на виконання своїх статутних завдань.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) до кінця поточного року планувала повністю погасити корпоративні облігації на суму 1 млрд. грн., випущені під державні гарантії у 2007 році.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщують шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Щодо паперів видається 100% державна гарантія.