ДТЕК у випадку купівлі держпакету «Донецькобленерго» сконцентрує 70,9% акцій компанії

Енергохолдинг ДТЕК, у разі купівлі на конкурсі державного пакету акцій "Донецькобленерго" у розмірі 40,061%, сконцентрує в цілому 70,888% акцій енергопостачальної компанії.

Про це йдеться у рішенні Комісії із захисту конкуренції Сербії від 16 грудня, яким сербське відомство погоджувало компанії холдингу DTEK Holdings Limited (Кіпр) купівлю держпакету акцій "Донецькобленерго".

Згідно з рішенням, ДТЕК нині контролює 30,827% акцій "Донецькобленерго", тоді як, за даними НКЦПФР, на жовтень холдинг контролював 28,604% акцій "Донецькобленерго".

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада оголосив конкурс з продажу 40,061%-ного держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" стартовою вартістю 449,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. Статутний фонд ПАТ "Донецькобленерго" складає 81 млн. 896 тис. 469 грн.

Сьогодні державі належить 65,06% акцій підприємства.