Янукович підписав закон про ратифікацію Інструменту підписки на акції ЄБРР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закон «Про ратифікацію Інструменту підписки на акції ЄБРР, які підлягають сплаті на вимогу».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом ратифіковано Інструмент підписки на акції Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР), які підлягають сплаті на вимогу, підписаний 19 травня 2011 року у м. Києві, що набирає чинності для України у порядку, передбаченому Резолюцією Ради керуючих ЄБРР «Збільшення дозволеного до випуску статутного капіталу, випуск та підписка на капітал, який підлягає сплаті на вимогу, та викуп» від 14 червня 2010 року.

Ратифікація вказаного документа дасть змогу забезпечити участь України у збільшенні акціонерного капіталу ЄБРР, що підтримає частку України у статутному капіталі Банку на рівні 0,8% та дасть змогу в подальшому розраховувати на ефективне фінансування банком проектів, які мають важливе значення для досягнення стратегічних пріоритетів розвитку економіки України.