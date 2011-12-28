Вінницьке відділення ФДМУ виконало річний план з приватизації на 304%

З початку 2011 року на 23 грудня 2011 Вінницьке регіональне відділення Фонду державного майна України скерувало до Державного бюджету від приватизації державної власності 11,31 млн. грн., виконання доведеного річного плану складає 304%.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькому відділенні ФДМУ.

Таке перевиконання встановленого річного плану і додаткове надходження коштів до Державного бюджету сталося, зокрема, за рахунок приватизації в поточному році двох цілісних майнових комплексів, а саме: цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сутисковської ГЕС (смт. Сутиски, Тиврівський район, Вінницька область) і цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сабаровської ГЕС (м. Вінниця).

У результаті приватизації ціна продажу цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сутисковської ГЕС складала 3,34 млн. грн.; ціна продажу цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сабаровської ГЕС складала 4,14 млн. грн. Загальна ціна продажу цих об'єктів - 7,48 млн. грн.