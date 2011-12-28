Акції на Українській біржі у вівторок продемонстрували падіння - експерти

Акції на Українській біржі у вівторок, 27 грудня, продемонстрували падіння котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у вівторок знизився на 1,1%, при цьому загальний обсяг торгів акціями склав 2,6 млн. доларів. Лідерами падіння стали папери «Укрнафти» (-9,7%), які втратили 14,4% за підсумками шести торгових сесій.

За інформацією аналітиків, торги акціями Стахановського вагонобудівного заводу на Українській біржі у вівторок закрилися зниженням котирувань на 3,5%, в той час як папери «Мотор Січі» просіли всього на 0,2%. «Центренерго» (-1,3%) і «Укртелеком» (-0,8%) продемонстрували менш істотне зниження котирувань.

Аналітики повідомляють, що папери гірничо-металургійного сектора на Українській біржі у вівторок продемонстрували різноспрямовану динаміку. Алчевський меткомбінат втратив 1,3%, «Азовсталь» - 0,3%, Авдіївський КХЗ додав 0,1%, Єнакіївський метзавод - 0,4%. Котирування «Стиролу» піднялися на 0,4%. Акції «Укрсоцбанку» (+2,1%) зросли на 7,7% за підсумками шести торгових сесій, в той час як вартість паперів «Райффайзен Банку Аваль» у вівторок не змінилася.