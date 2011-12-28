Експерти: статистика зі США у вівторок була неоднозначною

Статистика зі США, що вийшла у вівторок, 27 грудня, була неоднозначною.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торги на фондових майданчиках Європи і США у вівторок завершилися переважно в зеленій зоні. Згідно з даними аналітичної компанії Conference Board, споживча довіра в грудні зросла з 55,2 до 64.5 пункту, що надало підтримку ринку. Водночас, стримуючий вплив на індекси мав індекс цін на житло S & P/Case-Shiller, який не виправдав очікування. У жовтні значення індексу впало на 1,2%, тоді як прогнозувалося зниження до 0,5%.

Як відзначають аналітики, торги на українських фондових майданчиках у вівторок завершилися зниженням. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі впав на 1,1% до 1449,78 пункту, а індекс ПФТС - на 0,31%, до 554,21 пункту. Лідерами зниження серед підприємств індексного кошика стали акції «Укрнафти» (-9,65%). У той же час, найбільше зростання показали папери "Укрсоцбанку" (+2,07%) і Ясинівського КХЗ (+2,03%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується великий блок макростатистики в Японії. По єврозоні та США важливі дані, здатні вплинути на перебіг торгів, виходити не будуть.