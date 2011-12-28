Торги на Українській біржі в середу проходили у суперечливих тонах - експерт

Торги на Українській біржі в середу, 28 грудня, проходили у суперечливих тонах з переважанням негативу.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій БЕЛЯСОВ.

За його інформацією, «індекс Української біржі велику частину дня дрейфував поблизу рівнів закриття попередньої сесії, проте ближче до завершення торгів пішов у мінус». У результаті індекс Української біржі в середу знизився на 1,72% і склав 1424,87 млн. грн. Торговельна активність при цьому залишалася на низькому рівні: схоже, що напередодні свят у інвесторів усе менше бажання укладати угоди. Загальний обсяг торгів на фондовому ринку склав 67,43 млн. грн.

Як зазначив С.БЕЛЯСОВ, до моменту відкриття сесії на Українській біржі склався негативний зовнішній фон, що забезпечило слабкий старт торгів на вітчизняних майданчиках. Характер минулої сесії на ринках США та Азії не вселяв учасникам українського ринку оптимізм. Проте надалі настрої інвесторів покращились. Індекс Української біржі повернувся в позитивну зону разом із європейськими біржовими індикаторами завдяки хорошим результатам розміщення боргових паперів Італії, що знизили занепокоєння учасників торгів щодо боргових проблем країни. Так, уряд Італії розмістив у середу шестимісячні ноти на суму 9 млрд. євро. Прибутковість при цьому знизилася до 3,251% з 6,504% у листопаді. При цьому у вівторок, після новини про суттєве падіння споживчих витрат на Різдво в Італії, прибутковість десятилітніх облігацій країни на вторинному ринку знову перевищила планку 7%, посиливши негативний настрій на ринках.

С.БЕЛЯСОВ додав, що у другій половині сесії на Українській біржі в середу купівельний імпульс почав згасати. Приводом до продажів також стали новини з Європи, а саме дані про активи ЄЦБ. Так, валюта балансу ЄЦБ досягла до кінця грудня рекордних 2,73 трлн. євро, що було обумовлено зростанням кредитування банківського сектора регіону, який зазнає труднощів. Побоювання інвесторів викликає той факт, що криза в банківському секторі єврозони ще далека від подолання, одночасно суми, виділені ЄЦБ для підтримки банківського сектору регіону, є дуже значними.

За словами аналітика, абсолютна більшість паперів індексу Української біржі в середу зазнали втрат. У лідерах падіння закріпилися папери «Укрнафти» (-11,91%). Суттєвим просіданням також відзначилися акції «Азовсталі» (-2,91%) і коксохімів на тлі погіршення ринкової кон`юнктури. Ясиновський КХЗ втратив у ціні 2,70%, Авдіївський КХЗ - 2,48%. Папери банківського сектору, що продемонстрували в середині дня упевнене зростання, до кінця сесії розгубили частину своїх досягнень. Однак це не завадило їм залишитися єдиними акціями індексного кошика, що виросли в ціні. «Укрсоцбанк» подорожчав на 1,35%, «Райффайзен Банк Аваль» - на 1,34%.