Фонд держмайна у 2011 році перевиконав план приватизації

Фонд державного майна, за попередніми даними, перевиконав план надходжень від приватизації держмайна, затверджений на 2011 рік, на 15%, направивши до державного бюджету України 11 млрд. 488,1 млн. грн. (план 2011 р. - 10 млрд. грн.).

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, надходження від оренди держмайна у 2011 році становили 846,6 млн. грн. або 129,24% від планового показника (655 млн. грн.), надходження дивідендів становили 594,03 млн. грн., що у 4 рази більше від плану на поточний рік (149,07 млн. грн.).

При цьому ФДМУ зазначає, що остаточні дані стануть відомі 15 січня 2012 року.