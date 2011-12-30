Український ринок акцій у грудні зазнав суттєвих втрат - експерт

Якщо більшість глобальних ринків акцій - і американський зокрема - закінчують рік на мажорній ноті, то український ринок зазнав суттєвих втрат протягом грудня.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Безумовно, підкреслив він, зниження українського ринку акцій проходить на низьких обсягах і не повинно сприйматися як щось екстраординарне. Тим не менше, у випадку розвороту ринків ризикових активів вниз у першій половині січня, зниження їх українського "колеги" може бути досить істотним, а ігнорування правил ризик-менеджменту може обійтися дорого.

Тому, звертаючись до гравців фондових ринків, аналітик відзначив: «Зваживши всі за і проти, ми прийшли до такого висновку. Якщо ви були з нами протягом всього 2011 року, прибутковість ваших інвестиційних портфелів за його підсумками повинна перебувати в зеленій зоні, однак на даний момент ви маєте, можливо, більш оптимістичну позицію, ніж це передбачає ситуація. Тим не менше, ми вважаємо, що прорив американського ринку акцій вище осінніх максимумів буде означати зміну ставлення інвесторів до ризиків, принаймні, протягом першого кварталу 2012 року».

За прогнозами П.ІЛЛЯШЕНКА, в такому випадку український ринок акцій буде мати гарні шанси відіграти хоча б частину дисконту, придбаного протягом 2011 року. А таку можливість ігнорувати не варто, і вона заслуговує на прийняття ризику. Однак прийняття ризику має бути розумним, і для підвищення рівня безпеки аналітик також рекомендує активним інвесторам продати від 5% до 10% портфеля і на виручені вільні кошти відкрити коротку позицію на терміновому ринку на період до першої половини січня.