Харків закінчив розміщення облігацій внутрішньої позики на 99,5 млн. грн.

Харків 30 грудня 2011 закінчив розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики на 99,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, розміщення облігацій проходило з 12 грудня на фондовій біржі «Перспектива».

За словами заступника мера міста - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Михайла ФАТЄЄВА, андеррайтерами випуску облігацій виступили ТОВ ФК «Фінекс-Україна» та ПАТ «ВТБ Банк».

Кількість іменних, відсоткових облігацій склала 99,5 тис. штук. Номінальна вартість облігацій - 1 тис. грн., загальна номінальна вартість облігацій - 99,5 млн. грн. Форма існування облігацій - бездокументарна. Облігації випустили однією серією «D», купонний дохід за облігаціями становить 15% річних. Терміни виплати купона - щоквартально, термін обігу - три роки.

М.ФАТЄЄВ повідомив, що кошти від розміщення позики спрямують на ремонт і реконструкцію доріг у Харкові. Він зазначив, що висока кредитна якість і наявний потенціал емітента дозволили залучити широке коло інвесторів.

«Серед покупців цінних паперів були як державні банки, так і банки з іноземним капіталом, інвестиційні компанії, приватні підприємства та фізичні особи. Все це підтверджує високу надійність і довіру інвесторів до емітента», - сказав він.