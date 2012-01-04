ФДМУ хоче продати столичний готель "Спорт"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача цілісного майнового комплексу державного підприємства "Готель "Спорт", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 4 січня п.р. Метою проведення такої оцінки є визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу з метою його подальшої приватизації. Конкурс відбудеться у ФДМУ 20 січня п.р. Державне підприємство "Готель "Спорт" знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 55. Балансова залишкова вартість необоротних активів станом на 30 вересня 2011 р. становила: основних засобів - 6 млн. 335 тис. грн., нематеріальних активів - 29 млн. 583 тис. грн. Розмір земельної ділянки становить 0,5 га. Розмір статутного фонду - 13 млн. грн.

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