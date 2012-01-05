Український фондовий ринок у 2012 році може вирости на 15-25% - експерт

Український фондовий ринок за підсумками 2012 року може вирости на 15-25%.

Такий прогноз озвучив в інтерв`ю УНІАН головний економіст інвестиційної компанії Eavex Capital Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ.

За його словами, Україна цього року може більшою мірою надолужити невикористаний потенціал останніх трьох років, що позначиться на прибутку основних підприємств, які формують індексний кошик, і відповідно послужити підставою для зростання індексу на 15-25% за результатами року.

«Звичайно, на ринок впливатимуть новини з Європи, ціни на нафту, макроекономічні дані з Азії. Але навіть на американському фондовому ринку, де основні індекси в 2011 р. залишилися незмінними, більшість, як свідчить недавній досвід, чекає зростання в межах 6%», - відзначив С.КУЛЬПІНСЬКИЙ.

На його думку, на волатильність українського ринку акцій цього року впливатимуть в основному два чинники – внутрішні заощадження і відновлення довіри іноземних інвесторів. При цьому, за словами експерта, в обох випадках багато залежить від довіри до гривні. «В даний момент, хоча акції по низці параметрів недооцінені, загальна недовіра і очікування девальвації поки що відлякують інвесторів. Може повторитися ситуація, схожа на 2009 рік, коли інвестори, які вийшли з акцій в 2008 році, повернулися на початку наступного року, після девальвації, коли ринок був вже справді на дні», - відзначив С.КУЛЬПІНСЬКИЙ.

Наразі ж, за словами експерта, український фондовий ринок не досяг дна і незначне падіння може протривати ще 1-2 місяці. «Після цього, при підвищенні довіри до гривні, у разі якщо НБУ вирішить утримувати курс фіксованим і далі, а також коли стане очевидним зростання економіки України більшою мірою за рахунок внутрішнього споживання, ринок може почати поступове зростання», - відзначив С.КУЛЬПІНСЬКИЙ.

Крім того, на думку експерта, для іноземних інвесторів український ринок може стати цікавішим, ніж низка азіатських ринків, по ряду параметрів, у зв`язку з недостатнім інвестуванням у порівнянні з азіатськими країнами, де рентабельність вже не така висока, як у попередні роки. «В Україні ж рентабельність окремих галузей залишається вищою. Крім того, потенціал внутрішнього споживання в Україні також залишається високим і основні ринки збуту для промислових підприємств - країни СНД знаходяться в кращому становищі, ніж основні ринки збуту для країн Азії - Єврозона, США», - відзначив експерт.