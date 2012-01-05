Український фондовий ринок сьогодні знизився

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 5 січня, знизився на 0,12% - до 545,99 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 80 млн. 178 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 1,38% - до 1456,41 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 71 млн. 959 тис. грн., із них на терміновому ринку - 46 млн. 75 тис. грн.