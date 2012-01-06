Сьогодні набирає чинності закон про Фонд держмайна

Сьогодні, 6 січня, набирає чинності закон «Про Фонд державного майна України».

Про це йдеться у тексті закону, опублікованого у газеті «Голос України» № 2 від 6 січня.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2012 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 4107-VI «Про Фонд державного майна України».

9 грудня Верховна Рада України прийняла Закон «Про Фонд державного майна України», за який проголосували 246 з 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала фракція КПУ.

Того самого дня фракції НУ-НС і «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійний зал ВР на знак протесту проти дій влади щодо колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Голова Комітету ВР з питань економічної політики Олександр БОНДАРЬ сказав, що у прийнятому законі є багато недоліків, однак зазначив, що краще такий закон, ніж відсутність закону. Він нагадав, що багато років в Україні відсутній закон про Фонд держмайна.

Законом, зокрема, передбачено, що Фонд державного майна України (ФДМУ) відповідальний перед Президентом України. Також передбачено, що ФДМУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента і уряду України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента і прем`єр-міністра.

Визначено основні завдання Фонду. Зокрема, передбачено, що щомісячно ФДМУ подає Президенту і уряду інформацію про хід виконання державної програми приватизації, щокварталу подає Президенту, ВР і уряду аналітичну довідку про роботу і хід виконання цієї програми, а щорічно – звіт Президенту, ВР і уряду про хід виконання цієї програми.

Також у законі визначено повноваження ФДМУ.

Голова ФДМУ призначається на посаду за згодою ВР і звільняється з посади Президентом. Відповідно до закону, перший заступник і заступник голови ФДМУ призначаються на посаду за поданням прем`єр-міністра і звільняються з посади Президентом.