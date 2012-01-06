АМК дозволив чотирьом держбанкам створити Агентство з рефінансування житлових кредитів

Антимонопольний комітет України дозволив ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» і ПАТ АКБ «Київ» створити ПАТ «Агентство з рефінансування житлових кредитів».

Про це сказано в повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, ще в липні 2011 року голова правління «Ощадбанку» Сергій ПОДРЄЗОВ повідомив про намір «Ощадбанку», «Укрексімбанку», «Укргазбанку» і банку «Київ» створити агентство з рефінансування іпотечних кредитів.

Тоді він повідомив, що статутний капітал створюваної структури буде на рівні 35 млн. грн. Основною метою створення агентства є рефінансування іпотечних кредитів з метою зниження їх вартості для фізичних осіб.

Говорячи про схему роботи агентства, він зазначив, що випускатимуться іпотечні облігації, на забезпечення яких братимуться зобов`язання за вже виданими іпотечними кредитами комерційних банків. Гроші, залучені від розміщення облігацій, спрямовуватимуться в комерційні банки для видачі інших іпотечних кредитів.

При цьому, за словами заступника голови НБУ Юрія КОЛОБОВА, якщо агентство почне працювати в нормальному режимі, то на першому етапі вартість іпотеки вдасться знизити до 14%, а в подальшому до 12-12,5% річних.

Перший транш випуску агентством іпотечних облігацій очікувався на рівні 1 млрд. грн. Термін обігу паперів – 3-5 років.

Планувалося, що до Наглядової ради агентства увійдуть представники чотирьох державних банків і Нацбанку.