Білорусь продасть компанії «Мотор Січ» контрольний пакет Оршанського авіазаводу

Мінськ. Білорусь продасть акції ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» стратегічним інвесторам – ЗАТ «Системи інвестицій т інновацій» (Білорусь) і ПАТ «Мотор Січ» (Україна).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне Розпорядження від 30 грудня 2011 року №335рп про відчуження акцій підписав Президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО.

Так, згідно з документом, у статутному фонді ОАО «Оршанський авіаремонтний завод» державі належало 99,2% акцій, 0,8% акцій знаходилися у власності трудового колективу підприємства. Державний пакет повністю продається інвесторам: ЗАТ «Системи інвестицій та інновацій» стає власником 1 488 171 акції, ПАТ «Мотор Січ» буде продано 2 232 256 акцій (близько 60%).

Інвестори беруть на себе зобов`язання протягом 2012-2016 років вкласти в реконструкцію, модернізацію виробничих потужностей заводу не менше 12 млн. дол., створити понад 300 робочих місць.

Крім того, протягом двох років з дня укладання інвестиційного договору нові власники підприємства мають провести реконструкцію двох гуртожитків Оршанського авіаремонтного заводу, а також направити протягом п`яти років близько 20 млрд. білоруських рублів у соціально-економічний розвиток селища Болбасове.

ЗАТ «Системи інвестицій та інновацій» до квітня 2012 року має представити в Радмін Білорусі комплексну концепцію створення логістичного центру з використанням можливостей аеродрому Орша.

Раді Міністрів Білорусі доручено в місячний термін забезпечити укладання договорів купівлі-продажу акцій, інвестиційного договору між Республікою Білорусь в особі Міністерства транспорту і комунікацій і ЗАТ «Системи інвестицій і інновацій» і ПАТ «Мотор Січ».

Довідка УНІАН. ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» є провідним підприємством у Білорусі з виконання капітального ремонту різних модифікацій вертольотів Мі-8 (Мі-17), Мі-24, а також агрегатів різної авіаційної техніки. Темп зростання виробництва продукції у зіставних цінах у 2011 році до 2010 року склав 113%, темп зростання виручки в зіставних цінах - 130%. За підсумками року підприємство зуміло вийти на беззбиткову роботу.

ВАТ «Мотор Cіч» (Запоріжжя) – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Підприємство виготовляє деталі для 95% авіаційних двигунів, які експлуатуються в Росії.

Згідно з даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України, станом на листопад 2010 року 73,2856% акцій ВАТ «Мотор Січ» належали ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний держатель, м. Київ), 14,9866% – фізичним особам.