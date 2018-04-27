Важкий рік закінчився. Зустрічаємо новий важкий рік

2011 рік був складним для фондових ринків і світової економіки загалом. Боргова криза у Європі та США, а також політична нестабільність на Сході стрясали ринки і не сприяли інтересу до купівлі акцій.

До кінця року оптимізму на фондових біржах стало відчутно більше, проте зовсім не через те, що вказані проблеми було розв’язано. Ринки, мабуть, просто втомилися від «ходіння по колу» і набули певного імунітету до одноманітних новин, які повторюються вже більше року.

Зокрема, відзначають аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ), провідні світові торгові майданчики закінчили передостанній тиждень року, що минув, у «зеленій зоні». Стрімке ралі відбулося в останні два дні робочого тижня, змінивши слабкий низхідний тренд, що переважав у понеділок-середу. «Бики» стали домінувати на ринку в результаті позитивного потоку новин на основі сильних статистичних даних зі США. Департамент праці США у четвер, 22 грудня, повідомив, що число американців, котрі вперше звернулися за допомогою у зв’язку з безробіттям, впало до мінімальної з квітня 2008 року позначки. До того ж індекс споживчої довіри у США в грудні виріс більше очікувань аналітиків. Позитив від цих новин повністю перекрив розчарування з приводу опублікованих раніше досить слабких даних про зростання ВВП США і продажу на вторинному ринку житла.

Економіка США вже тривалий час є фактично єдиним драйвером зростання фондових ринків, тоді як навіть позитивні на перший погляд новини з Європи справляють несподівано протилежний ефект на настрої інвесторів.

Так, на думку аналітиків ПУМБ, основною новиною з Європи протягом передостаннього тижня року було надання Європейським центробанком трирічних кредитів банкам регіону на загальну суму 489 млрд. євро. Ця сума значно перевищила очікування. Незважаючи на те, що виділення цих грошей наповнить ринок значною ліквідністю, ринок оцінив цю новину загалом негативно, оскільки така відчутна сума на стабілізацію означає, що проблеми європейського фінансового сектора дуже глибокі.

Як вважають аналітики ПУМБ, 2011 рік не виправдав надій більшості гравців фондових ринків. При цьому, за їхніми прогнозами, інвестори чекають, що наступний рік буде складним, він принесе істотні зміни правил гри, змінить розстановку сил і вимагатиме пошуку нових рушійних сил.

Прикметно, що економіка США зараз являє собою яскравий контраст з економікою країн Європи. Макроновини з Америки переважно позитивні, тоді як статистика з ЄС насторожує. Так, дані з Франції показали, що ця «благополучна» економіка ввійшла до рецесії. Італія – також, що, втім, давно очікувалося.

Аналітик Erste Group Мілдред Хагер наголосив, що останнім часом «економічні показники свідчили про протилежні тенденції у США і країнах єврозони: тоді як США демонструють позитивні цифри на ринку праці, у роздрібному бізнесі, а також по індексу ділової активності в єврозоні ситуація залишає бажати кращого, особливо з огляду на зростання рівня безробіття».

Котирування в парі євро/долар підтверджують слабкість європейської економіки у порівнянні з американською. Валюта США упевнено росте. І прогнози про загибель долара і економіки США, особливо активно поширювані, зокрема, російськими ЗМІ, м`яко кажучи, не справджуються. Американський долар, як і раніше, залишається найнадійнішою для вкладення валютою. Що підтверджується і зниженням останнім часом вартості золота.

Але все ж таки західні фондові ринки зуміли закінчити рік з позитивом, чого не можна сказати про вітчизняні біржі.

Як відзначає аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко, якщо більшість глобальних ринків акцій - і американський зокрема - закінчують рік на мажорній ноті, то український ринок зазнав істотних втрат протягом грудня. Безумовно, наголосив він, зниження українського ринку акцій проходить на низьких обсягах і не повинне сприйматися як щось екстраординарне. Проте у разі розвороту ринків ризикових активів вниз у першій половині січня зниження їх українського «колеги» може бути доволі істотним й ігнорування правил ризик-менеджменту може обійтися дорого.

Тому, звертаючись до гравців фондових ринків, П.Ільяшенко сказав: «Зваживши всі «за» і «проти», ми дійшли такого висновку. Якщо ви були з нами протягом всього 2011 року, прибутковість ваших інвестиційних портфелів за його підсумками повинна знаходитися в зеленій зоні, проте на даний момент ви маєте, можливо, оптимістичнішу позицію, ніж це передбачає ситуація. Проте ми вважаємо, що прорив американського ринку акцій вище за осінні максимуми означатиме зміну ставлення інвесторів до ризиків, принаймні протягом першого кварталу 2012 року».

За прогнозами аналітика, в такому разі український ринок акцій матиме хороші шанси відіграти хоча б частина дисконту, придбаного по ходу 2011 року. А таку можливість ігнорувати не варто, і вона заслуговує на прийняття ризику. Проте прийняття ризику має бути розумним, і для підвищення рівня безпеки аналітик також рекомендує активним інвесторам продати від 5% до 10% портфеля й на виручені вільні кошти відкрити коротку позицію на терміновому ринку на період до першої половини січня.

Щодо українського ринку цінних паперів варто зауважити, що, зважаючи на низьку ліквідність, тренд його наступного року буде, як і раніше, визначатися тільки зовнішніми новинами, а вітчизняна економіка знову не чинитиме на нього ніякого впливу.

Як вважає начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена Євдоченко, динаміка вітчизняного фондового ринку і потенціал зростання акцій українських компаній у 2012 році цілком залежатимуть від тенденцій на світових фінансових ринках. На її думку, вирішення боргових проблем у Європі - один з визначальних чинників успішного інвестування наступного року, в тому числі й на вітчизняному фондовому ринку. У більшості країн Європи найзначніша виплата боргу припадає саме на 2012 рік, а це означає, що багатьом європейським державам в умовах економічного спаду знадобляться додаткові запозичення.

Як повідомила О.Євдоченко, 2011 рік вітчизняний фондовий ринок закінчує зниженням індексу UX, за підсумками року основний фондовий індикатор втратив близько 40%. «Основний негатив припав на друге півріччя, оскільки загострення проблем держборгу країн єврозони і зниження кредитного рейтингу США стали ключовими чинниками, які вплинули на настрої учасників ринків, і приводом для початку масштабного сезону розпродажу в третьому кварталі», - сказала аналітик.

За її словами, змінився й характер торгів. Різкі внутрішньоденні коливання фондових індикаторів стали нормою як для світових фондових майданчиків, так і українського ринку, а недолік ліквідності призводив до зниження вітчизняного ринку навіть тоді, коли для цього не було об`єктивних причин. Найкращий результат у 2011 році показав американський ринок. За підсумками року Dow Jones Industrial виріс на 6%, європейські фондові індикатори втратили близько 10%, а російський і китайський ринки з початку 2011 року знизилися на 20%.

Водночас, додала О.Євдоченко, є й позитивні моменти. Так, 2011 рік для України з погляду макроекономічної ситуації видався досить стабільним. Українському уряду вдалося втримати курс національної валюти на належному рівні й не допустити різких коливань курсу стосовно долара, а співвідношення держборгу України до ВВП не перевищило критичного порогу в 60%, прийнятого для країн єврозони.

Виходячи з вищесказаного, економіка США, яка, за численними повідомленнями в Інтернеті, вже давно «наказала довго жити», досі залишається єдиним джерелом оптимізму для гравців фондових ринків. Водночас єврозона зі своєю єдиною валютою продовжує здавати позиції. Дуже вже багато в ЄС виявилося «слабких ланок».

Хоча не варто забувати про Німеччину, економіка якої і нині дуже сильна. Тим паче, що ця держава, у світлі нових законодавчих ініціатив, претендує на лідерство в ЄС. До речі (або не дуже) разом із Францією, економіка якої, як мовилося раніше, «абсолютно не має проблем».

І справді, підтримка урядами цих держав різних газових «потоків» демонструє, що із зайвими фінансами у них все гаразд. Тобто все добре у Євросоюзі, залишилося тільки додати до боргових проблем залежність від диктатора цін на газ.

Втім, Європа ще не мала свого БАМу, і багатий досвід Росії, спадкоємниці СРСР, у плані викиду фінансів в трубу (тут буквально) придасться.

Олег Коберник (УНІАН)