Експерт: фондові індекси США за період різдвяних канікул досягли найвищих рівнів

Фондові індекси США за період різдвяних канікул виросли і досягли найвищих рівнів з кінця листопада – локального максимуму осінньо-новорічного ралі.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Він вважає, що «приводом для хай і помірного, але оптимізму знову став блок позитивних сюрпризів від економіки Сполучених Штатів: від більш очікуваного зростання активності в промисловості до створення досить значного як для економіки на межі рецесії числа робочих місць».

Водночас, додав аналітик, радість покупців може бути затьмарена сукупністю двох чинників. По-перше, торгова активність все ще не вказує на зростання апетиту до ризику; по-друге, інвесторів чекає старт сезону корпоративних звітів, який навряд чи виправдає сподівання оптимістів. З іншого боку, не можна не відзначити, що напруженість у розвитку європейської боргової кризи помітно зменшилася: вартість обслуговування короткострокового італійського боргу знизилася.

На думку П.Ільяшенко, «в такій ситуації українському ринку акцій потрібен час для того, щоб налаштуватися на робочий лад. Це означає, що поки що для внесення серйозних змін до стратегії роботи з інвестиційним портфелем для інвесторів немає необхідності». Разом з тим аналітик рекомендує закривати захисну позицію на терміновому ринку у зв`язку з закінченням вихідних. Таке рішення продиктоване не зміною погляду на ринок, а лише закінченням «терміну життя» позиції.

Як відзначив П.Ільяшенко, сьогодні, 10 січня, український ринок акцій відкрився вперше з початку року. «Звичайно, формальний старт торгів у новому році вже відбувся, проте міжсвяткова динаміка ринків не має значення і саме сьогодні ми починаємо рік з чистого аркуша», - наголосив аналітик. При цьому він відзначив, що через те, що торгова активність навіть на глобальних майданчиках залишає бажати кращого, пробудження українського фондового ринку навряд чи стане приводом для сильного і осмисленого руху. Враховуючи позитивну динаміку зовнішніх ринків, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій 10 січня склався помірно позитивний.