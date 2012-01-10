До конкурсів з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго" допущені всі компанії, що подали заявки

Фонд державного майна України допустив до участі в конкурсах з продажу 25% держпакета акцій "Дніпроенерго" і 40,061% акцій "Донецькобленерго" всі компанії, що подали заявки на участь в конкурсі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Так, за інформацією Фонду держмайна, до участі в конкурсі з продажу 25% "Дніпроенерго" допущено ДТЕК Holdings Ltd, на конкурс з продажу 40,061% акцій ПАТ “Донецькобленерго” – ДТЕК Holdings Ltd і ТОВ “Луганське енергетичне об`єднання”.

Нагадаємо, 3 січня ц.р. закінчився термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Як повідомляв УНІАН, конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р. Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. DTEK Holdings Limited (Кіпр) є управляючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, що входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (раніше "Луганськобленерго") є однією з найбільших енергопостачальних компаній на території України. ТОВ "ЛЕО" - монополіст з постачання електроенергії в Луганській області.