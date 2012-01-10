ВР планує удосконалити законодавство щодо цінних паперів

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 266 народних депутатів з 387, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» в частині передбачення при проведенні державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів обов’язковості подання довідки відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи, а у разі проведення державної реєстрації акціонерного товариства - додаткового подання копії розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідченої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також передбачається розширення переліку вимог до рекламодавців реклами на фондовому ринку, введення заборони на повідомлення про майбутні прибутки та використання порівняльної реклами з метою недобросовісної конкуренції, посилення функцій контролю з боку органів державної влади за дотриманням законодавства про рекламу.

З метою запобігання створенню маніпуляційних схем щодо купівлі/продажу цінних паперів на регульованому фондовому ринку законопроектом пропонується встановити заборону щодо зміни ціни та термінів виконання договорів, укладених на фондовій біржі шляхом подачі сторонами публічних оферт.

Крім того, законопроектом пропонується врегулювати питання отримання інвесторами повної та достовірної інформації стосовно вчинених торговцями цінними паперами на фондовому ринку правочинів щодо емісійних цінних паперів. Законопроектом передбачається встановити вимогу щодо розміщення зазначеної інформації торговцем цінними паперами у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Також пропонується врегулювати питання щодо можливості здійснення торговцем цінними паперами операцій не тільки з цінними паперами, а й з іншими фінансовими інструментами.

З метою створення умов для активізації операцій з розміщення та обігу ощадних (депозитних) сертифікатів, пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» стосовно документарної форми існування ощадних (депозитних) сертифікатів.