Парламент посилить держконтроль за діяльністю учасників фондового ринку

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 269 народних депутатів з 387, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку» передбачає внесення змін до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та «Про цінні папери та фондовий ринок», які направлені на вдосконалення нагляду за професійними учасниками фондового ринку, виявлення реальних власників професійних учасників фондового ринку та встановлення вимог до їх ділової репутації і фінансового стану.

Так, до закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» пропонується внести зміни стосовно надання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку повноважень щодо проведення перевірок юридичних осіб, строк дії ліцензії щодо провадження діяльності на фондовому ринку яких закінчився або ліцензії яким анульовано, на дотримання ними вимог законодавства, передбачених на такий випадок.

Крім того, законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 12, якою встановлюється Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

Також проектом пропонується внести зміни до статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» з метою зобов’язання осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, повідомляти Держкомісію з цінних паперів про всі зміни у відомостях про асоційованих осіб такого учасника (акціонера) з істотною участю, про зміни структури власності юридичних осіб, які мають істотну участь, а також подавати інформацію про ділову репутацію.