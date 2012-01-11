Причин для істотної активізації українського фондового ринку немає - експерти

Причин для істотної активізації українського фондового ринку найближчим часом немає.

Таку думку висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми прогнозами, обсяги торгів будуть залишатися низькими, а індекс Української біржі, швидше за все, буде перебувати в бічному тренді.

Аналітики відзначають, що деякий сплеск оптимізму на українському фондовому ринку в перші два торгові дні нового року зовсім вичерпався до п`ятниці, 6 січня. За перший торговий тиждень 2012 індекс Української біржі втратив 0,2% і до закриття в п`ятницю зупинився на позначці 1455,5 пункту. При цьому обсяг торгів 6 січня був дуже низьким - 3,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 4 січня, підвищився на 2,28% - до 546,64 пункту. Загальний обсяг торгів склав 792 млн. 124 тис. грн.

Індекс Української біржі в середу зріс на 1,22% - до 1476,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 111 млн. 506 тис. грн., з них на терміновому ринку - 49 млн. 333 тис. грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 5 січня, знизився на 0,12% - до 545,99 пункту. Загальний обсяг торгів склав 80 млн. 178 тис. грн.

Індекс Української біржі в четвер впав на 1,38% - до 1456,41 пункту. Загальний обсяг торгів склав 71 млн. 959 тис. грн., з них на терміновому ринку - 46 млн. 75 тис. грн.