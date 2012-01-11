Експерти: всі акції індексного кошика Української біржі 10 січня зросли в ціні

Всі акції, що входять в індексний кошик Української біржі, 10 січня зросли в ціні.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у вівторок, 10 січня, продемонстрував зростання котирувань. Папери гірничо-металургійного сектора на Українській біржі торгувалися в плюсі. «Азовсталь» додала 2,9%, Єнакіївський метзавод - 2,1%, Алчевський меткомбінат - 1,9%, Авдіївський КХЗ - 1,1%. Акції банківського сектора також зміцнилися. «Укрсоцбанк» зріс на 2,3%, «Райффайзен Банк Аваль" - 1,2%.

За інформацією аналітиків, папери «Стиролу» і «Центренерго» на Українській біржі у вівторок піднялися на 1,3% і 1,8% відповідно. Торги акціями «Укртелекому» і Стахановського вагонобудівного заводу закрилися зростанням котирувань на 1,1% і 1,3% відповідно. Ціна паперів «Мотор Січі» (+0,3%) і «Укрнафти» (+0,3%) практично не змінилася.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 10 січня, підвищився на 0,61% - до 552,04 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 65 млн. 881 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 1,55% - до 1478,15 пункту. Загальний обсяг торгів склав 90 млн. 274 тис. грн., з них на терміновому ринку - 38 млн. 564 тис. грн.